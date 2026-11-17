JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan mendapatkan hadiah dari seorang teman dekat. Mungkin, hadiah itu berupa sesuatu yang sudah lama libra inginkan. Sangat penting untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus dan membalas kebaikan tersebut secepat mungkin.

Hal ini tidak hanya akan menjaga persahabatan tetap hidup untuk, tetapi juga akan memberi libra rasa yang lebih baik sebagai teman yang baik.

Zodiak scorpio diliputi keinginan kuat untuk menggunakan imajinasi dengan baik. Hari ini adalah hari yang tepat untuk mengeluarkan kanvas, karena inspirasi sedang mengalir.

Hari ini adalah kesempatan scorpio untuk berkreasi, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nikmatilah, karena proses itu sendiri lebih penting daripada hasil akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 17 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menciptakan kenangan indah dalam kehidupan romantis dengan berkencan bersama pasangan. Terkait karir, libra akan meraih kesuksesan pada segala hal yang dimulai.

Sementara itu, periksa kesehatan orang-orang terkasih, karena mereka mungkin merasa kurang sehat. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Libra menantikan untuk menciptakan beberapa kenangan indah dalam kehidupan romantis. Mungkin, libra dan pasangan bisa pergi berkencan hari ini. Apa pun asal muasal momen-momen gembira ini, kenangan tentangnya akan tetap bersama libra dan pasangan selamanya.

Karir Libra

Prospek karir terlihat cerah hari ini, jadi tunjukkan penampilan terbaikmu. Libra akan meraih kesuksesan dalam segala hal yang dimulai.

Libra tidak pernah tahu dari arah mana peluang baru akan datang, jadi bersikaplah sebaik mungkin setiap saat. Perkembangan positif mungkin datang sebagai kejutan, tetapi libra pantas mendapatkannya.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio harus berani mengekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan. Terkait karir, scorpio akan mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari sakit seperti batuk dan pilek. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup scorpio. Manfaatkanlah dan tunjukkan kepada dunia pancaran kepercayaan diri yang scorpio miliki.

Ekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan, dan kejujuran dan cinta akan kembali kepada scorpio. Kemungkinan besar, scorpio akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasangan hari ini.

Karir Scorpio

Scorpio akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika merupakan siswa, inilah saatnya untuk tetap fokus. Jangan teralihkan dan gelisah, serta lawan keinginan untuk mengabaikan studi.