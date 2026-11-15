Bak Mendapat Restu Langit, 3 Shio Ini Diramalkan Mudah Menarik Rezeki dan Kesuksesan

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan kesempatan yang berbeda-beda. Sebagian harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan.

Dalam kepercayaan Feng Shui Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan energi alam yang berasal dari keseimbangan langit dan bumi. Ada sejumlah shio yang diyakini mempunyai karakter serta energi positif sehingga dianggap lebih mudah menarik peluang baik dalam kehidupan.

Dikutip dari laman Naura Kom, terdapat tiga shio yang dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan istimewa. Ketiganya disebut memiliki potensi untuk memperoleh kelancaran rezeki, mencapai kesuksesan, hingga membawa kebahagiaan bagi keluarga.

Meski demikian, keberuntungan tidak selalu datang begitu saja. Kecerdasan, kerja keras, ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Lantas, shio apa saja yang dipercaya memiliki energi keberuntungan besar menurut Feng Shui? Berikut tiga di antaranya.

1. Shio Naga – Lambang Kejayaan yang Dipenuhi Energi Kemakmuran Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, kewibawaan, dan kejayaan. Tidak mengherankan apabila pemilik Shio Naga sering dikaitkan dengan sosok yang mempunyai potensi besar untuk meraih kesuksesan.

Menurut kepercayaan Feng Shui, mereka yang lahir dengan shio ini dianggap memiliki energi positif yang mendukung perjalanan hidupnya. Karakter percaya diri dan kemampuan memimpin menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai kesempatan.

Terlebih bagi pemilik Shio Naga dengan elemen Tanah atau Logam, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mengembangkan karier dan mencapai kestabilan finansial.

Mereka cenderung tidak terlalu banyak mengumbar rencana. Namun, ketika sudah menentukan tujuan, tindakan yang diambil biasanya penuh pertimbangan dan keyakinan.

Karakter tersebut membuat Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang berpotensi menjadi pemimpin, pengusaha, maupun sosok berpengaruh di lingkungannya.

Bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, kesuksesan mereka juga dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga. Kemakmuran yang diperoleh bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang terdekat.

2. Shio Babi – Berhati Tulus dan Dipercaya Memiliki Aliran Rezeki Melimpah Di balik pembawaannya yang sederhana, Shio Babi dikenal memiliki karakter hangat, penyabar, dan mudah bersyukur. Mereka cenderung menikmati kehidupan tanpa harus selalu membandingkan pencapaiannya dengan orang lain.

Dalam pandangan Feng Shui, sifat positif tersebut dipercaya berkaitan dengan energi keberuntungan yang kuat. Ketulusan dan sikap tidak mudah iri membuat pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang disenangi oleh lingkungan sekitarnya.

Perjalanan rezeki Shio Babi bahkan diibaratkan seperti aliran sungai yang terus bergerak. Ada kalanya penghasilan meningkat pesat, tetapi pada kesempatan lain datang dalam bentuk peluang yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Beberapa bentuk keberuntungan yang dipercaya dapat menghampiri mereka antara lain tawaran pekerjaan menjanjikan, proyek bisnis menguntungkan, hingga bantuan dari orang-orang yang memiliki pengaruh.

Selain itu, sifat ramah dan kemampuan menjaga hubungan baik membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Shio Babi juga dikenal tidak terlalu suka mencari masalah. Mereka lebih memilih kehidupan yang tenang dan harmonis, sehingga keberuntungan yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

3. Shio Monyet – Kecerdasan dan Kreativitas yang Membuka Pintu Kekayaan Shio Monyet merupakan simbol kecerdikan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dalam astrologi Tiongkok. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai pola pikir yang cepat dan mampu menemukan solusi ketika menghadapi persoalan.

Salah satu keunggulan mereka adalah kemampuan membaca situasi. Ketika orang lain belum menyadari adanya kesempatan, pemilik Shio Monyet justru bisa melihat peluang yang berpotensi memberikan keuntungan.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kreativitas menjadi salah satu modal utama mereka. Mereka tidak mudah terpaku pada satu cara dan cenderung senang mencoba pendekatan baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut kepercayaan Feng Shui, keberuntungan Shio Monyet juga dapat hadir melalui kesempatan yang tidak terduga. Ada masa ketika usaha yang telah lama dirintis mulai menunjukkan hasil dan membuka jalan menuju peningkatan finansial.

Periode tersebut kerap digambarkan sebagai fase emas, yaitu saat kemampuan pribadi dan peluang dari lingkungan sekitar seolah bertemu pada waktu yang tepat.

Dengan kecerdasan, keberanian mencoba hal baru, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan, Shio Monyet dipercaya mempunyai potensi besar untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera.