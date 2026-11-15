Bak Dikelilingi Keberuntungan, 5 Shio Ini Diramal Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Lebar

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi kemudahan, kestabilan finansial, dan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Namun, dalam perjalanan hidup, ada orang-orang yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar sehingga berbagai peluang seolah datang menghampiri mereka.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan simbol shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter istimewa yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran, mulai dari kecerdasan membaca keadaan hingga keberanian mengambil keputusan penting.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan kuat dan berada di bawah naungan Dewi Fortuna. Mereka konon mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati kehidupan berkecukupan, memperoleh kemudahan dalam pekerjaan, hingga mengumpulkan kekayaan seiring bertambahnya usia.

Meski begitu, keberuntungan bukan berarti membuat seseorang terbebas dari persoalan. Kerja keras, ketekunan, kemampuan mengatur keuangan, serta kecermatan dalam mengambil keputusan tetap menjadi bagian penting untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Lantas, shio apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa dalam urusan rezeki dan kekayaan? Berikut lima di antaranya.

1. Shio Tikus – Pintar Membaca Peluang dan Mengembangkan Kekayaan Orang yang lahir di bawah naungan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan berpikir strategis. Mereka cenderung cepat memahami keadaan dan mampu melihat kesempatan yang belum tentu disadari oleh orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, pemilik shio ini dipercaya mempunyai insting yang cukup kuat. Ketika menemukan peluang menjanjikan, mereka tidak ingin terlalu lama menunggu dan berusaha segera mengambil langkah yang tepat.

Selain pandai mencari penghasilan, Shio Tikus juga dikenal memiliki kecenderungan berhati-hati dalam mengelola keuangan. Mereka memahami pentingnya menyimpan sebagian pendapatan dan tidak menghabiskan uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Keberuntungan mereka konon dapat muncul melalui berbagai kesempatan, seperti bertemu rekan bisnis potensial, memperoleh pekerjaan baru, atau menemukan peluang usaha yang berkembang pesat.

Keunggulan Shio Tikus:

Cermat melihat peluang yang menguntungkan.

Mampu mengatur dan menghemat keuangan.

Memiliki strategi untuk menghadapi kesulitan.

Cepat beradaptasi dengan perubahan keadaan. 2. Shio Naga – Berwibawa dan Memiliki Peluang Meraih Kesuksesan Besar Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan lambang kekuatan, kejayaan, dan kemuliaan. Tidak mengherankan apabila orang yang memiliki Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi dengan jiwa kepemimpinan yang kuat.

Mereka dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi dan kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga berpotensi mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab besar.

Dalam perjalanan finansial, keberuntungan Shio Naga konon datang melalui kesempatan strategis, proyek bernilai tinggi, maupun hubungan dengan orang-orang berpengaruh.

Mereka juga dikenal memiliki pandangan jauh ke depan. Keberanian untuk mencoba hal baru membuat mereka tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Keunggulan Shio Naga:

Memiliki bakat kepemimpinan.

Berani menghadapi tantangan dan risiko.

Mampu membangun hubungan yang menguntungkan.

Memiliki ambisi serta visi untuk masa depan. 3. Shio Ular – Tenang dalam Bertindak, Cerdas Mengumpulkan Harta Berbeda dengan beberapa shio yang cenderung menunjukkan ambisi secara terbuka, Shio Ular lebih dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhitungan.

Mereka biasanya tidak terburu-buru ketika menghadapi keputusan penting. Sebaliknya, setiap langkah dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Karakter analitis tersebut dipercaya menjadi salah satu modal yang membantu mereka dalam mengembangkan kekayaan. Pemilik Shio Ular juga dianggap memiliki kemampuan memahami situasi dan membaca karakter orang lain.

Dalam urusan finansial, peluang keberuntungan mereka konon dapat muncul melalui investasi, kerja sama bisnis, maupun gagasan yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh banyak orang.

Meskipun tidak selalu suka menjadi pusat perhatian, hasil kerja Shio Ular sering kali menjadi bukti kemampuan mereka dalam meraih kesuksesan.

Keunggulan Shio Ular:

Mempunyai pemikiran analitis.

Tidak gegabah mengambil keputusan.

Pandai menyusun rencana jangka panjang.

Mampu melihat kesempatan dari berbagai sudut pandang. 4. Shio Kuda – Penuh Semangat dan Berani Menjemput Rezeki Shio Kuda identik dengan kebebasan, energi, serta semangat yang tidak mudah padam. Mereka dikenal sebagai pribadi aktif yang senang mencoba pengalaman baru dan tidak betah berada dalam situasi yang monoton.

Keberanian tersebut dipercaya membuka banyak kesempatan dalam perjalanan karier maupun usaha. Mereka tidak segan meninggalkan zona nyaman demi mendapatkan pengalaman yang lebih menjanjikan.

Dalam urusan rezeki, pemilik Shio Kuda konon sering memperoleh kesempatan melalui perubahan lingkungan, pekerjaan baru, perjalanan, hingga pertemuan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif.

Sifat optimistis juga membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Selama memiliki tujuan yang jelas, mereka akan berusaha mencari jalan lain untuk mencapai keberhasilan.

Keunggulan Shio Kuda:

Memiliki semangat dan rasa percaya diri tinggi.

Berani mencoba peluang baru.

Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan.

Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan berbeda. 5. Shio Babi – Berhati Baik dan Dipercaya Memiliki Rezeki Melimpah Shio Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan kehidupan yang penuh kenyamanan dalam tradisi astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki karakter ramah, tulus, dan senang menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Mereka tidak terlalu menyukai perselisihan dan lebih memilih menjalani kehidupan dengan suasana damai. Sikap tersebut membuat mereka mudah membangun hubungan sosial yang harmonis.

Dalam hal pekerjaan dan keuangan, Shio Babi dipercaya memiliki keberuntungan yang cukup baik. Berbagai kesempatan terkadang muncul melalui hubungan pertemanan, bantuan orang lain, maupun peluang yang datang di luar perkiraan.

Selain itu, mereka dikenal memiliki kemurahan hati dan tidak segan membantu orang-orang terdekat. Rezeki yang diperoleh pun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Keunggulan Shio Babi: