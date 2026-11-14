Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus Sabtu, 14 November 2026

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang tepat bagi zodiak aries untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Aries akan merasa bahagia sepanjang hari, jadi rencanakan untuk berbelanja, menonton film, dan makan di luar.

Hari ini akan sangat menguntungkan bagi para profesional, karena aries mungkin akan membuat atasan terkesan. Namun, tetaplah waspada karena peluang ada di sekitar aries.

Saat mengalami masalah kesehatan, zodiak taurus harus memperhatikan dengan saksama apa yang dikonsumsi.

Selain itu, jangan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan berhati-hatilah. Simpan komentar untuk diri sendiri dan fokuskan perhatian pada hal-hal penting. Jangan membuat orang lain marah dengan ucapanmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 14 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menikmati kebersamaan dengan merencanakan perjalanan singkat bersama pasangan. Terkait karir, ambil keputusan setelah melakukan pertimbangan untuk bergabung dengan bisnis keluarga.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan karena kecelakaan bisa saja terjadi. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Kesehatan Aries

Berhati-hatilah di jalan, karena kecelakaan diperkirakan terjadi. Jika mengendarai sepeda motor, kenakan perlengkapan pelindung dan berkendaralah secara defensif. Aries dapat menghindari kecelakaan jika bijak dalam memilih jalan.

Selain itu, terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari tidak akan memberi manfaat apa pun. Masalah kulit mungkin terjadi, jadi berhati-hatilah.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Kesabaran dan ketekunan zodiak taurus untuk mencari pasangan yang tepat akan membawa kabar baik hari ini. Terkait karir, cobalah untuk mempertimbangkan untuk bergabung dengan bisnis keluarga.

Sementara itu, taurus dapat berolahraga lebih banyak jika melakukan olahraga yang menarik dan menyenangkan. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Kesehatan Taurus

Berbagai pilihan olahraga akan terlintas di benak taurus. Jogging dan angkat beban mungkin membuat taurus kurang antusias, jadi cobalah berenang.

Jika dapat melakukan olahraga yang menarik dan menyenangkan, taurus akan berolahraga lebih banyak. Selain itu, menurunkan berat badan bukanlah tugas yang mustahil setelah taurus memiliki gaya hidup yang lebih aktif.

Keuangan Taurus