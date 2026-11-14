Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 14 November 2026

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa lelah akibat mengalami ketegangan dan pertengkaran minggu ini. Guna menenangkan pikiran, cobalah untuk tidak terlalu memikirkannya. Santai saja dan hindari pertengkaran sebisa mungkin.

Perselisihan dengan teman atau keluarga hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan. Ketenangan pikiran akan membuat libra tenang dan secara signifikan menurunkan tekanan darah.

Zodiak scorpio dapat menggunakan kemampuan kognitif untuk merencanakan masa depan. Cobalah untuk tetap berpegang pada tujuan agar semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Jangan kehilangan kepercayaan diri, karena keyakinan akan membawa scorpio melangkah jauh dan mampu mengatasi semua rintangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 14 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra memiliki kesempatan untuk mengubah hubungan persahabatan menjadi hubungan romantis. Terkait karir, berhati-hatilah karena terobsesi dengan detail tersebut justru akan merugikan.

Sementara itu, berusahalah untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan mental serta emosional. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Kesehatan Libra

Libra akan berhasil dalam mengambil langkah-langkah menuju kebugaran fisik. Bersamaan dengan itu, berusahalah untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan mental serta emosional.

Berlatihlah yoga secara teratur, karena membantu meningkatkan energi, memperbaiki sirkulasi darah, fungsi sistem pencernaan, dan fungsi pernapasan. Semua ini pasti akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis dengan mantan pasangan. Terkait karir, scorpio akan memimpin dalam menjalankan tanggung jawab di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap bugar secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Kesehatan Scorpio

Scorpio mungkin perlu meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap bugar secara fisik. Ingatlah bahwa duduk terlalu lama dapat membuat malas dan rentan jatuh sakit.

Mengadopsi gaya hidup yang aktif akan membuat scorpio menyadari bahwa peningkatan stamina dan kewaspadaan, berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan.

Keuangan Scorpio