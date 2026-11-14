Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 14 November 2026

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa lelah akibat mengalami ketegangan dan pertengkaran minggu ini. Guna menenangkan pikiran, cobalah untuk tidak terlalu memikirkannya. Santai saja dan hindari pertengkaran sebisa mungkin.

Perselisihan dengan teman atau keluarga hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan. Ketenangan pikiran akan membuat libra tenang dan secara signifikan menurunkan tekanan darah.

Zodiak scorpio dapat menggunakan kemampuan kognitif untuk merencanakan masa depan. Cobalah untuk tetap berpegang pada tujuan agar semuanya akan berjalan sesuai rencana.

Jangan kehilangan kepercayaan diri, karena keyakinan akan membawa scorpio melangkah jauh dan mampu mengatasi semua rintangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 14 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra memiliki kesempatan untuk mengubah hubungan persahabatan menjadi hubungan romantis. Terkait karir, berhati-hatilah karena terobsesi dengan detail tersebut justru akan merugikan.

Sementara itu, berusahalah untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan mental serta emosional. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hubungan persahabatan memiliki kesempatan berkembang menjadi hubungan romantis saat ini sangat tinggi. Namun, penting untuk memahami perasaannya agar dapat mengambil langkah yang tepat.

Tanggung jawab untuk membuat hubungan ini sukses dan tetap menyenangkan, terletak pada kalian berdua. Bersikaplah sangat jelas dan terbuka tentang apa yang kalian berdua inginkan.

Karir Libra

Jangan terlalu menganalisis setiap detail kecil yang ditemui. Begitu memulai tren ini, libra tidak akan bisa berhenti. Libra akan berakhir dengan membuang banyak waktu. Memperhatikan detail itu penting, tetapi terobsesi dengan detail tersebut justru merugikan.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis dengan mantan pasangan. Terkait karir, scorpio akan memimpin dalam menjalankan tanggung jawab di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap bugar secara fisik. Pada ranah keuangan, anggaran yang scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Peluang bertemu dengan mantan pasangan yang sudah lama berpisah sangat tinggi. Hal ini akan memberi scorpio kesempatan untuk memperbarui ikatan romantis dengannya.

Tetapi, ini membutuhkan inisiatif agar kalian berdua dapat menikmati kebersamaan. Scorpio akan sangat diuntungkan jika mengingatkan dia tentang kenangan manis yang pernah dinikmati bersama.

Karir Scorpio

Saat ini scorpio benar-benar menguasai keadaan. Semuanya berada di bawah kendali scorpio. Scorpio akan memimpin dalam menjalankan tanggung jawab.