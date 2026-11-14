Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Sagitarius dan Capricorn Sabtu, 14 November 2026

JawaPos.com - Inilah saatnya bagi zodiak sagitarius untuk menghargai manfaat dari kerja keras. Hari ini, sagitarius akan menerima rasa hormat, pengakuan, uang, dan peluang untuk maju.

Sagitarius berada di tempat yang tepat untuk mewujudkan ide-ide yang ada. Sagitarius harus bahagia dengan bagaimana kehidupan berjalan saat ini, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk diri sendiri dan aspek lain dalam hidup.

Transit hari ini membawa lonjakan energi yang akan membuat zodiak capricorn tetap bersemangat sepanjang hari. Oleh karena itu, capricorn harus siap menghadapi tantangan apa pun yang muncul hari ini.

Jangan ragu untuk bekerja keras dan terjun langsung. Hari ini, akan ada banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga, dan capricorn akan mampu menyelesaikannya dengan gemilang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 14 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan mengalami awal dari perjalanan romantis yang hebat pada hari ini. Terkait karir, sagitarius perlu mencoba menemukan solusi atas masalah yang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, berolahragalah agar sirkulasi darahmu membaik, serta kesehatan dan kekebalan tubuh meningkat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Cobalah menikmati kebersamaan dengan seseorang yang menarik perhatianmu. Hubungan persahabatan, mungkin akhirnya akan berkembang menjadi hubungan romantis.

Yakinlah bahwa kebersamaan akan memberi kebahagiaan. Sagitarius dapat berbagi perasaan yang sebenarnya dengannya. Secara keseluruhan, sagitarius dapat mengharapkan ini menjadi awal dari perjalanan romantis yang hebat.

Karir Sagitarius

Sesuatu yang penting dan sagitarius anggap menguntungkan, mungkin mengalami hambatan hari ini. Sepanjang hari, sagitarius akan mencoba menemukan solusi atas masalah tersebut. Sagitarius perlu mengerahkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikannya.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin akan memulai hubungan asmara dengan seseorang yang menarik perhatian. Terkait karir, selesaikan semua tugas penting dan pekerjaan yang sempat tertunda.

Sementara itu, capricorn harus melawan rasa malas dan mulai berolahraga. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Ada indikasi bahwa capricorn mungkin akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian. Namun, capricorn harus memikirkannya matang-matang sebelum bertindak terlalu impulsif.

Pastikan hubungan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, atau capricorn akan menghadapi kekecewaan. Perjalanan romantis hanya dapat dimulai ketika dia merespons capricorn secara positif.

Karir Capricorn