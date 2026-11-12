Ramalan Zodiak Minggu Ini 12–17 November 2026: Scorpio Hadapi Perubahan, Taurus Diminta Jujur

JawaPos.com — Pekan 11–17 November 2026 membawa sejumlah kesempatan sekaligus tantangan bagi 12 zodiak. Perubahan dalam kehidupan pribadi, tuntutan pekerjaan, hingga persoalan keuangan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Setiap zodiak memiliki peluang berbeda untuk memperbaiki keadaan dan menentukan langkah berikutnya. Dalam urusan karier, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil tanggung jawab baru menjadi faktor penting.

Sejumlah zodiak berpeluang memperluas jaringan profesional, sementara yang lain perlu mengevaluasi rencana atau menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda.

Kehidupan asmara juga membutuhkan perhatian. Beberapa zodiak mungkin dihadapkan pada persoalan lama yang kembali muncul. Dari sisi keuangan, pengendalian pengeluaran serta pertimbangan sebelum mengambil keputusan besar menjadi perhatian sepanjang pekan.

Dilansir dari Chatelaine, Kamis (12/11/2026), ramalan bintang mingguan periode 12–17 November 2026 memberikan gambaran mengenai peruntungan, karier, keuangan, dan asmara setiap zodiak. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Keinginan memperluas wawasan dapat membuka peluang melalui pendidikan, perjalanan, atau pengembangan keterampilan. Kritik dari atasan dan mentor sebaiknya dijadikan bahan evaluasi.

Dalam karier, jangan menutup diri terhadap masukan. Keuangan perlu dikelola lebih cermat sebelum mengambil keputusan besar.

Dalam asmara, belajar meminta bantuan dan mendengarkan pasangan akan mempererat hubungan. Hari baik Selasa. Warna bahagia merah. Angka keberuntungan 5.

2. Taurus (20 April–20 Mei)

Hubungan dengan orang terdekat menjadi perhatian utama. Sejumlah kenyataan mungkin membuat Anda mengevaluasi kembali harapan terhadap pasangan maupun rekan kerja.

Karier menuntut keterbukaan terhadap perubahan, sementara keuangan sebaiknya difokuskan pada kebutuhan jangka panjang.

Dalam asmara, jangan mempertahankan hubungan hanya karena terbiasa. Kejujuran menjadi dasar membangun kedekatan yang lebih sehat. Hari baik Jumat. Warna bahagia hijau laut. Angka keberuntungan 6.

3. Gemini (21 Mei–20 Juni)

Kedisiplinan dan kemampuan mengatur rutinitas membantu menghadapi persaingan profesional. Menyelesaikan pekerjaan tertunda dapat meningkatkan produktivitas.

Peluang kolaborasi juga terbuka melalui pertemanan dan jaringan kerja. Hindari perdebatan yang tidak perlu di kantor.

Keuangan membutuhkan perhitungan matang, sedangkan kehidupan asmara memerlukan perhatian dan komunikasi yang lebih konsisten. Hari baik Rabu. Warna bahagia perak. Angka keberuntungan 7.

4. Cancer (21 Juni–22 Juli)

Kreativitas yang sempat terabaikan berpeluang kembali berkembang dan mendorong kemajuan karier. Jangan terus terpaku pada kesalahan masa lalu karena evaluasi dapat membantu menemukan cara kerja yang lebih baik.

Perencanaan keuangan yang matang berpotensi memperbaiki kondisi finansial. Dalam asmara, pertemanan baru bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih berarti. Hari baik Senin. Warna bahagia putih gading. Angka keberuntungan 2.

5. Leo (23 Juli–22 Agustus)

Persoalan keluarga dan urusan rumah tangga yang belum terselesaikan membutuhkan perhatian. Kesempatan memperbaiki hubungan dengan seseorang dari masa lalu juga terbuka jika Anda mampu mengesampingkan ego.

Dalam karier, pertimbangkan kembali rencana pendidikan atau pengembangan keterampilan. Hindari pengeluaran impulsif hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Hari baik Minggu. Warna bahagia emas. Angka keberuntungan 19.

6. Virgo (23 Agustus–22 September)

Pertemuan dengan teman lama atau lingkungan baru dapat memberikan perspektif yang berguna bagi perkembangan karier. Jangan menolak kesempatan bekerja sama karena dukungan orang lain berpotensi memperluas kemampuan profesional.

Keuangan membutuhkan pertimbangan realistis sebelum mengambil komitmen baru. Dalam asmara, persoalan lama mungkin kembali dibicarakan dan perlu diselesaikan secara dewasa. Hari baik Rabu. Warna bahagia hijau hutan. Angka keberuntungan 7.

7. Libra (23 September–22 Oktober)

Persoalan keuangan dan penghargaan terhadap kemampuan diri mulai menemukan arah yang lebih jelas. Kesempatan menunjukkan keterampilan profesional dapat muncul melalui konsistensi menyelesaikan pekerjaan.

Jangan ragu meminta bantuan ketika beban terasa berat. Dalam hubungan, perhatikan orang-orang yang benar-benar hadir ketika Anda membutuhkan dukungan. Hari baik Jumat. Warna bahagia rose gold. Angka keberuntungan 3.

8. Scorpio (23 Oktober–21 November)

Perubahan pribadi membuka kesempatan meninggalkan kebiasaan yang selama ini menghambat kemajuan. Kepercayaan diri dapat tumbuh ketika Anda mulai menghargai pencapaian sendiri tanpa membandingkannya dengan orang lain.

Karier membutuhkan keberanian menerima tanggung jawab baru. Hindari keputusan keuangan spekulatif. Dalam asmara, lepaskan persoalan lama agar hubungan berkembang lebih sehat. Hari baik Selasa. Warna bahagia hijau kebiruan. Angka keberuntungan 8.

9. Sagitarius (22 November–21 Desember)

Kesungguhan dalam bekerja menjadi modal mencapai target yang lebih besar. Kesempatan menunjukkan kemampuan mungkin datang bersama tanggung jawab tambahan sehingga pengaturan energi perlu diperhatikan.

Keuangan menuntut keseimbangan antara membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam asmara, perubahan cara pandang dapat membantu Anda lebih menghargai diri sendiri dan pasangan. Hari baik Kamis. Warna bahagia kuning keemasan. Angka keberuntungan 3.

10. Capricorn (22 Desember–19 Januari)

Arah kehidupan yang sebelumnya terasa tidak menentu perlahan mulai terlihat. Manfaatkan kesempatan untuk menyusun kembali rencana karier dan meningkatkan keterampilan.

Kesalahan masa lalu sebaiknya dijadikan pelajaran, bukan alasan meragukan kemampuan diri. Keuangan membutuhkan prioritas yang jelas. Dalam asmara, berikan waktu kepada pasangan untuk memahami perubahan yang sedang Anda alami. Hari baik Sabtu. Warna bahagia biru baja. Angka keberuntungan 4.

11. Aquarius (20 Januari–18 Februari)

Mengatur jadwal menjadi kunci agar tanggung jawab profesional tidak menguras seluruh energi. Peluang menunjukkan kemampuan memimpin dapat muncul melalui proyek atau kerja sama baru. Meski demikian, hindari menerima terlalu banyak pekerjaan sekaligus.

Keuangan sebaiknya diarahkan pada kebutuhan prioritas. Dukungan sahabat membantu menjaga optimisme ketika hubungan asmara menghadapi ketidakpastian. Hari baik Sabtu. Warna bahagia biru elektrik. Angka keberuntungan 22.

12. Pisces (19 Februari–20 Maret)

Keinginan mempelajari hal baru berpotensi membuka peluang penting dalam karier. Pertimbangkan kembali minat yang sempat tertunda dan sesuaikan pilihan dengan kemampuan finansial.

Perubahan suasana hati pada pertengahan pekan perlu disikapi dengan tenang. Hindari mengambil keputusan ketika emosi belum stabil. Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan pasangan. Hari baik Kamis. Warna bahagia biru laut. Angka keberuntungan 11.