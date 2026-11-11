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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 21.36 WIB

Ramalan Shio Ular Besok Kamis 12 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Ular besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Ular besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Bagi pemilik Shio Ular, ramalan untuk besok, Kamis, 12 November 2026, patut disimak sebagai bahan pertimbangan.

Peruntungan Shio Ular besok mencakup empat bidang utama, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Menurut ramalan Kamis, 12 November 2026, kehati-hatian menjadi kunci utama bagi Shio Ular dalam menjalani hari.

Angka enam, warna hitam, dan arah barat disebut-sebut membawa pengaruh baik bagi Shio Ular besok.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Kamis 12 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan keuangan pada hari itu menuntut kehati-hatian lebih besar sebelum kamu mengambil keputusan penting apa pun.

Susunlah enam titik pemeriksaan anggaran, lalu tinjau setiap pengeluaran dengan teliti agar tidak ada yang terlewat.

Mengenakan busana hitam saat pertemuan di arah barat akan memberi kesan serius dan penuh tanggung jawab.

Hindari taruhan berisiko tinggi maupun pembelian besar mendadak yang dapat mengguncang kestabilan keuanganmu yang masih sederhana.

Editor: Hanny Suwindari
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