Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo Rabu, 11 November 2026

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin sedang dalam suasana hati yang baik. Leo mungkin tidak ingin berkonsentrasi pada pekerjaan dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memantau kesehatan fisik dan emosional mereka. Jika perlu, periksakan mereka ke dokter.

Zodiak virgo mungkin merasa lebih percaya diri dan bersedia beradaptasi dengan perubahan keadaan. Namun, waspadalah terhadap kesalahpahaman yang mungkin muncul.

Untuk menghindari menyinggung perasaan siapa pun, virgo harus berhati-hati saat mengeluarkan kata-kata. Berhati-hatilah agar semuanya akan berjalan dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 11 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu lebih terbuka agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman. Terkait karir, lakukan upaya yang serius untuk menghilangkan kebingungan tentang tujuan karir.

Sementara itu, sebaiknya hindari mengonsumsi camilan tidak sehat dan makanan berminyak. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Jika ingin menerima cinta dari pasangan, leo mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Leo tidak bisa terus bersikap jual mahal dan mengharapkan pasangan terus mencurahkan kasih sayang terlebih dahulu. Terbukalah agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman berbagi emosinya.

Karir Leo

Hari ini, leo harus melakukan upaya serius untuk menghilangkan kebingungan tentang arah karir. Temukan seseorang yang tepat dan cobalah untuk memahami bagaimana dia sampai di posisi sekarang.

Cobalah mengambil pelajaran dan pahami pilihan serta kesalahan yang dilakukan para profesional dalam karirnya.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus bersikap diplomatis jika akan memutuskan untuk berkencan dengan seseorang. Mengenai karir, jangan mengambil langkah yang salah tentang tujuan karir dan carilah bimbingan dari seorang profesional.

Sementara itu, tingkatkan asupan serat dengan mengonsumsi lebih banyak buah serta sayuran. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.

Cinta Virgo

Virgo akan menjadi pusat perhatian. Hal ini membuat virgo tidak dapat memutuskan memilih seseorang untuk diajak berkencan. Hal ini karena virgo tidak ingin menyakiti siapa pun. Cobalah bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi yang sulit ini.

Karir Virgo

Hari ini, virgo akan merasa sedikit bingung dan perlu mencari bimbingan dari seorang profesional. Jangan mengambil langkah yang salah dan menyesalinya nanti.