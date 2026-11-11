Ramalan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Kamis, 12 November 2026, dipengaruhi oleh hari Macan yang penuh energi.

Menurut kalender Tionghoa, Shio tertentu akan merasakan perubahan besar pada hari itu. Banyak orang menunggu ramalan besok agar siap menghadapi Kamis yang dinamis.

Ramalan ini membahas enam Shio beserta asmara, kesehatan, dan keuangannya pada 12 November 2026.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 12 November 2026.

1. Kuda

Hari Macan membawa keberuntungan, tetapi sikap menentangmu bisa tidak disukai orang lain, jadi rendah hatilah sedikit.

Kejutan emosional dalam asmara berpotensi hadir, sebab energi Yang-Metal mendukung hubunganmu dengan lawan jenis dengan baik.

Lelah mental memicu sakit kepala dan jam Monyet dinamis, jadi pemanasan tengah hari mengusir energi mengendap.

Peluang baru untuk menambah penghasilan akan muncul, tetapi jangan menggarap semuanya sekaligus karena tenagamu pasti terbatas.

Orang yang menguasai banyak keahlian belum tentu bisa menghidupi keluarga, jadi fokuslah pada pengalaman dan pengetahuanmu.

2. Kambing

Waspadalah pada tatapan iri karena kamu merasa penuh tenaga dan ingin menaklukkan seluruh dunia demi pujian.

Kamu mungkin harus memimpin keluarga, dan energi Yang-Metal memperkuat hasrat berkuasa sehingga urusan rumah tangga menantimu.

Bersiaplah memikul tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sebab mereka tidak bisa berjalan dengan baik tanpa bantuanmu.

Untuk gangguan saraf, aromaterapi dan pijat dengan minyak esensial membantu menjaga suasana hati serta ketenangan pikiranmu.

Jika liburan impianmu belum terwujud, carilah cara lain melepas penat karena kebahagiaan bisa menginspirasi setiap manusia.

3. Monyet

Hari Macan menjanjikan terkabulnya harapan, namun jangan merayakan kemenangan karena sikap menentangmu membuat orang tidak senang.

Jangan mencari perubahan dalam kehidupan pribadi, sebab hal baru belum tentu membawa dampak yang positif bagimu.

Energi Yang-Metal kurang bernuansa lembut dalam hubungan, sehingga pertengkaran dalam keluarga bukan hal yang mustahil terjadi.

Hari lunar ketiga memadatkan energi hingga penyakit kronis kambuh, kelebihan Metal mengganggu napas, pijat meridian paru.

Jangan utamakan materi karena menyeberangi jembatan mudah, melintasi satu batang kayu sulit, tambahlah ilmu dan pengalaman.

4. Ayam

Hari Macan mendatangkan keberuntungan, tetapi tahan dulu perayaan kemenanganmu sebab sikap menentangmu membuat orang tidak suka.

Kamu mungkin berhadapan dengan intrik para pesaing, jadi sebaiknya kurangi membicarakan kehidupan pribadi dengan orang luar.

Elemen Yang-Metal identik dengan sifat kaku dan keras kepala, jadi jaga ucapanmu agar tidak memancing gosip.

Hari lunar ketiga memadatkan energi hingga penyakit kronis kambuh, kelebihan Metal mengganggu napas, pijat meridian paru.

Jika keuangan sulit, mintalah bantuan orang terdekat karena keluarga yang rukun bisa mengubah tanah menjadi emas.

5. Anjing

Hari Macan menjanjikan terkabulnya keinginan, tetapi jangan cepat merayakannya karena sikap menentangmu membuat orang tidak senang.

Bersikaplah adil pada pasangan dan jangan menuduh, sebab energi Yang-Metal meningkatkan rasa curiga serta hasrat mengontrol.

Perilaku agresif membawa dampak buruk, jadi kendalikan emosimu dan jangan memaksakan kehendak kepada pasangan maupun keluarga.

Lelah mental memicu sakit kepala dan jam Monyet dinamis, jadi pemanasan tengah hari mengusir energi mengendap.

Agar terhindar dari kesalahan, andalkan pengalaman orang dan jangan pura-pura lebih kuat karena kesombongan mendatangkan kemalangan.

6. Babi

Kamu merasakan dorongan kuat untuk berubah, dan hari Macan baik untuk setiap langkah yang memperbaiki hidupmu.

Jika percaya pada kekuatanmu, kamu mampu melakukan banyak hal besar, jadi melangkahlah dengan berani menuju mimpimu.

Pertemuan takdir dalam cinta mungkin terjadi, banyak calon pasangan di sekitarmu, dan Yang-Metal membuatmu gigih berjuang.

Lelah mental memicu sakit kepala dan jam Monyet dinamis, jadi pemanasan tengah hari mengusir energi mengendap.