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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 17.36 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Kamis 12 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock - Image

Ramalan Shio besok Kamis 12 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Kamis, 12 November 2026, dipengaruhi oleh hari Macan yang penuh energi.

Menurut kalender Tionghoa, Shio tertentu akan merasakan perubahan besar pada hari itu. Banyak orang menunggu ramalan besok agar siap menghadapi Kamis yang dinamis.

Ramalan ini membahas enam Shio beserta asmara, kesehatan, dan keuangannya pada 12 November 2026.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 12 November 2026.

1. Kuda

Hari Macan membawa keberuntungan, tetapi sikap menentangmu bisa tidak disukai orang lain, jadi rendah hatilah sedikit.

Kejutan emosional dalam asmara berpotensi hadir, sebab energi Yang-Metal mendukung hubunganmu dengan lawan jenis dengan baik.

Lelah mental memicu sakit kepala dan jam Monyet dinamis, jadi pemanasan tengah hari mengusir energi mengendap.

Peluang baru untuk menambah penghasilan akan muncul, tetapi jangan menggarap semuanya sekaligus karena tenagamu pasti terbatas.

Orang yang menguasai banyak keahlian belum tentu bisa menghidupi keluarga, jadi fokuslah pada pengalaman dan pengetahuanmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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