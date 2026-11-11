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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Kamis 12 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock - Image

Ramalan Shio besok Kamis 12 November 2026 / foto : Magnific/ redgreystock

JawaPos.com –  Kamis, 12 November 2026, diprediksi membawa energi kuat yang bisa membuka peluang sekaligus tantangan. Banyak orang akan merasa penuh semangat dan percaya diri pada hari itu.

Namun, ramalan Shio besok mengingatkan agar semangat tersebut tetap dikendalikan dengan bijak.

Setiap Shio punya hal berbeda yang perlu diperhatikan, mulai dari cinta, kesehatan, hingga keuangan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 12 November 2026.

1. Tikus

Waspadai tatapan iri dari orang sekitar karena rasa percaya diri Anda sedang meluap dan terasa kuat.

Energi logam yang terlalu keras mengarah ke dalam diri sehingga muncul risiko gesekan dengan lawan jenis.

Cobalah bersikap lebih lembut dan toleran serta jangan takut menunjukkan sisi rapuh Anda kepada orang terdekat.

Ubah pola makan dengan membuang lemak berbahaya, perbanyak vitamin C, dan jaga konsentrasi penuh saat siang.

Bila berselisih dengan anak, pahami diri sebab yang kuat menembus rintangan dan yang bijak sampai tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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