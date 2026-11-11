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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 17.03 WIB

Peruntungan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Besok shio Kuda mungkin akan mendapatkan dorongan kosmik yang menyenangkan.

Sedangkan besok biarkan hati shio Kambing menuntun jalan.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 12 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Pengalaman adalah guru terbaik.

Jika sesuatu berhasil di masa lalu, kemungkinan besar akan berhasil lagi.

Percayalah pada diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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