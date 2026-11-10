Punya Karisma Pembawa Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Kekayaan

seseorang yang kharismanya memikat harta./ Freepik/jcomp JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian menarik dari tradisi masyarakat Jawa. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kepribadian, hingga gambaran perjalanan rezeki seseorang. Dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan keberuntungan finansial. Mereka digambarkan mempunyai daya tarik tersendiri, baik melalui kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, ketekunan, maupun keberanian dalam mengambil keputusan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai aura pemikat rezeki dan potensi mencapai kemakmuran. Masing-masing weton memiliki karakter berbeda yang diyakini dapat mendukung perjalanan karier, bisnis, serta kondisi keuangan. Keistimewaan tersebut tidak selalu diartikan sebagai kekayaan yang datang secara instan. Dalam gambaran primbon, peluang rezeki juga bisa hadir melalui hubungan baik, kemampuan membaca kesempatan, dan ketekunan dalam menjalankan pekerjaan. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan finansial menurut primbon Jawa. 1. Jumat Legi – Karisma yang Membuka Banyak Pintu Rezeki Jumat Legi dipercaya memiliki pembawaan yang menenangkan dan mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan sosial yang baik. Tidak heran apabila pemilik weton ini digambarkan mudah memperoleh kepercayaan dan mendapatkan kesempatan melalui orang-orang di sekitarnya. Dalam urusan pekerjaan, Jumat Legi dipercaya berpotensi berkembang di bidang bisnis, pelayanan, maupun industri kreatif. Kemampuan menjalin relasi menjadi salah satu keunggulan yang dapat membantu membuka peluang penghasilan. Pesan finansial: Manfaatkan kemampuan bersosialisasi untuk membangun jaringan yang positif. Jangan ragu membantu orang lain karena hubungan yang baik dapat membuka kesempatan kerja sama di kemudian hari. 2. Rabu Pahing – Pandai Membaca Peluang dan Mengambil Keputusan Pemilik weton Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai pribadi yang mempunyai intuisi serta kemampuan analisis cukup kuat. Mereka digambarkan tidak mudah mengikuti keputusan orang lain. Sebaliknya, mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha, menjalankan investasi, maupun menekuni pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Peluang yang terlihat sulit bagi sebagian orang justru bisa menjadi kesempatan berharga bagi Rabu Pahing. Pesan finansial: Keberanian mengambil peluang perlu diimbangi perhitungan yang matang. Pelajari risiko dan jangan terburu-buru mengeluarkan modal hanya karena tergiur keuntungan besar. 3. Minggu Wage – Pekerja Keras dengan Rezeki yang Bertahap Minggu Wage dipercaya memiliki karakter disiplin, tekun, dan mampu menjaga kestabilan dalam menjalani pekerjaan. Mereka bukan tipe pribadi yang selalu ingin mendapatkan hasil secara instan. Sebaliknya, pemilik weton ini digambarkan lebih mengutamakan proses dan konsistensi. Sifat tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan peluang kesuksesan yang tumbuh secara bertahap. Kepercayaan dari orang lain juga menjadi salah satu faktor yang dipercaya mendukung perjalanan karier dan usaha mereka. Dalam bidang finansial, Minggu Wage dianggap mempunyai potensi membangun kemakmuran melalui kebiasaan bekerja keras dan mengelola pendapatan secara teratur. Pesan finansial: Pertahankan kebiasaan mengatur keuangan dengan disiplin. Sisihkan pendapatan untuk tabungan dan kebutuhan jangka panjang agar kondisi ekonomi semakin stabil. 4. Selasa Kliwon – Pandai Berkomunikasi dan Memikat Kesempatan Selasa Kliwon dipercaya mempunyai karisma serta kemampuan komunikasi yang menjadi daya tarik tersendiri. Pemilik weton ini digambarkan mampu menyampaikan gagasan dengan baik dan mempunyai kecakapan dalam melakukan negosiasi. Kemampuan tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang, terutama pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang. Tidak hanya itu, jaringan pertemanan yang luas juga dipercaya membuka peluang kerja sama maupun kesempatan bisnis yang menguntungkan. Pesan finansial: Terus tingkatkan kemampuan komunikasi dan perluas hubungan profesional. Relasi yang berkualitas dapat menjadi salah satu aset penting dalam mengembangkan karier. 5. Kamis Pon – Tekun Mengejar Target dan Pantang Menyerah Kamis Pon dikenal sebagai weton yang memiliki pembawaan sabar, tenang, dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. Di balik sikapnya yang terlihat sederhana, pemilik weton ini dipercaya mempunyai tekad kuat untuk mencapai tujuan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang. Karakter tersebut sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam bidang perdagangan, kuliner, properti, maupun usaha yang melibatkan banyak orang. Ketekunan dan kemampuan mempertahankan fokus menjadi keunggulan yang dipercaya dapat membantu Kamis Pon mencapai kestabilan finansial. Pesan finansial: Jangan hanya mengandalkan kerja keras. Susun strategi usaha, evaluasi pengeluaran, dan manfaatkan setiap peluang agar hasil yang diperoleh semakin optimal. 6. Senin Legi – Kebaikan Hati yang Dipercaya Membawa Berkah Senin Legi dipercaya mempunyai karakter lembut, penuh empati, dan senang membantu orang lain. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak segan memberikan bantuan ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan. Sifat dermawan tersebut dalam kepercayaan primbon dikaitkan dengan datangnya keberuntungan melalui hubungan sosial yang harmonis. Dukungan, kepercayaan, dan kesempatan dari orang lain dipercaya menjadi salah satu jalan yang membantu Senin Legi memperoleh kemudahan dalam urusan rezeki. Pesan finansial: Biasakan berbagi sesuai kemampuan dan tetap utamakan kebutuhan utama. Kebaikan akan lebih bermakna apabila dilakukan dengan tulus tanpa mengabaikan tanggung jawab finansial. 7. Sabtu Pahing – Cerdas Menyusun Strategi Keuangan Sabtu Pahing menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki potensi besar dalam urusan kekayaan. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan berpikir strategis dan kecermatan dalam menganalisis berbagai situasi. Mereka dianggap mampu mempertimbangkan kapan harus mengambil kesempatan dan kapan sebaiknya menahan diri. Kemampuan membaca keadaan tersebut menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan keberhasilan finansial. Dalam dunia bisnis, Sabtu Pahing dipercaya berpotensi berkembang karena mampu memperhatikan perubahan pasar serta memanfaatkan jaringan yang dimiliki. Pesan finansial: Perbanyak pengetahuan mengenai pengelolaan uang dan perkembangan pasar. Jangan mudah tergoda tren sesaat, terutama ketika berkaitan dengan keputusan investasi. Ketujuh weton tersebut memiliki gambaran keistimewaan masing-masing dalam kepercayaan primbon Jawa. Ada yang dikaitkan dengan karisma, kecerdasan membaca peluang, ketekunan, hingga kemampuan membangun hubungan sosial. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kesuksesan finansial tetap membutuhkan usaha, keterampilan, kedisiplinan, serta kemampuan mengelola keuangan dengan bijak.