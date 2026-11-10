Punya Aura Pembawa Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Mendapatkan Rezeki

JawaPos.com – Dalam kehidupan masyarakat Jawa, weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk dibahas. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Sebagian kepercayaan dalam primbon Jawa menyebutkan bahwa ada weton tertentu yang memiliki peruntungan istimewa. Pemiliknya dipercaya mempunyai karakter positif yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang, memperoleh dukungan orang lain, dan mendapatkan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat delapan weton yang dipercaya membawa keberkahan dan kemudahan dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan memiliki keistimewaan masing-masing, mulai dari kesabaran, kecerdasan, karisma, hingga kemampuan mengelola keuangan.

Keberuntungan tersebut dalam kepercayaan tradisional tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kekayaan. Terkadang, kemudahan bisa hadir melalui hubungan baik, kesempatan pekerjaan, bantuan orang lain, maupun kemampuan menemukan solusi ketika keadaan sedang sulit.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki penuh berkah menurut primbon Jawa.

1. Senin Legi – Kesabaran yang Mengundang Banyak Kemudahan Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai pembawaan tenang, sabar, dan mampu menjaga sikap ketika menghadapi berbagai persoalan.

Perpaduan hari Senin dengan pasaran Legi dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan karakter lembut serta kemampuan membangun hubungan harmonis.

Sifat tersebut membuat mereka digambarkan mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Tidak jarang, kesempatan baik justru muncul melalui bantuan, dukungan, atau kerja sama dengan orang lain.

Dalam urusan rezeki, Senin Legi dipercaya memiliki kemampuan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan finansial. Namun, mereka tetap perlu menjaga kedisiplinan dan tidak mudah terlena ketika mendapatkan kemudahan.

2. Rabu Pahing – Cerdas Membaca Peluang dan Pandai Bergaul Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai weton yang memiliki kecerdasan serta kemampuan berpikir strategis.

Mereka digambarkan mampu melihat kesempatan dari berbagai sudut pandang, termasuk peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Keunggulan lainnya terletak pada kemampuan menjalin hubungan sosial. Pemilik weton ini dipercaya mudah membangun komunikasi dan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Kombinasi kecerdasan dan jaringan pertemanan tersebut dianggap dapat membuka banyak kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun dunia usaha.

Meski demikian, sikap rendah hati tetap perlu dijaga agar kemampuan yang dimiliki bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih luas.

3. Jumat Kliwon – Karisma Kuat yang Menarik Kepercayaan Jumat Kliwon termasuk salah satu weton yang kerap menjadi perhatian dalam pembahasan tradisi dan primbon Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai daya tarik serta karisma yang membuat keberadaannya mudah diperhatikan orang lain.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungan sosial. Tidak mengherankan apabila Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan kemampuan menjadi sosok yang dipercaya atau tempat orang lain meminta pendapat.

Dalam hal pekerjaan dan usaha, kepercayaan tersebut diyakini dapat membuka kesempatan baru, termasuk tawaran kerja sama maupun peluang bisnis.

Namun, karisma sebaiknya diimbangi dengan ketulusan dan tanggung jawab agar hubungan baik dengan orang lain tetap terjaga.

4. Selasa Pon – Kreativitas yang Menjadi Sumber Peluang Rezeki Pemilik weton Selasa Pon dipercaya mempunyai semangat tinggi, pemikiran kreatif, dan keberanian menghadapi tantangan.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Sebaliknya, berbagai kesulitan justru dapat mendorong mereka mencari pendekatan baru.

Karakter kreatif tersebut dianggap menjadi salah satu keunggulan dalam menemukan peluang penghasilan. Ide-ide yang muncul bisa dikembangkan menjadi pekerjaan, usaha sampingan, maupun kegiatan produktif lainnya.

Selain itu, kemampuan bergaul membuat Selasa Pon relatif mudah membangun kerja sama dengan orang lain.

Tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi. Ide yang bagus akan lebih bermanfaat apabila disertai perencanaan dan kesungguhan untuk menyelesaikannya.

5. Kamis Wage – Tekun Bekerja dan Pandai Mengatur Keuangan Kamis Wage dipercaya memiliki karakter disiplin, bertanggung jawab, serta tidak mudah tergoda mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam gambaran primbon Jawa, perpaduan hari Kamis dan pasaran Wage sering dikaitkan dengan kebijaksanaan serta sikap penuh perhitungan.

Pemilik weton ini digambarkan lebih menyukai proses yang terencana dibandingkan mencari hasil secara instan. Mereka juga cenderung memperhatikan pengeluaran dan berusaha menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendatang.

Kebiasaan tersebut dianggap dapat membantu mereka menjaga kestabilan finansial, bahkan ketika sedang menghadapi situasi yang tidak menentu.

Meski dikenal hemat, Kamis Wage tetap perlu menjaga keseimbangan antara menabung, memenuhi kebutuhan, dan berbagi dengan orang lain.

6. Sabtu Legi – Dipercaya Kerap Mendapat Keberuntungan Tak Terduga Sabtu Legi sering dikaitkan dengan pribadi yang mempunyai pembawaan positif dan mudah diterima oleh lingkungan sosial.

Kombinasi hari Sabtu dengan pasaran Legi dalam kepercayaan tradisional digambarkan membawa karakter kuat sekaligus menyenangkan.

Pemilik weton ini dipercaya berpeluang mendapatkan kemudahan dari berbagai arah. Bentuknya bisa berupa kesempatan pekerjaan, hadiah, dukungan orang terdekat, hingga tawaran usaha yang datang di luar perkiraan.

Hubungan baik dengan orang lain juga dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung terbukanya peluang tersebut.

Walaupun demikian, keberuntungan tidak seharusnya dijadikan satu-satunya sandaran. Usaha yang konsisten dan kemampuan mengambil keputusan tetap menjadi hal penting.

7. Minggu Pahing – Pembawaan Tenang dengan Jiwa Kepemimpinan Minggu Pahing dipercaya mempunyai karakter optimistis, tegas, dan mampu mempertahankan ketenangan ketika menghadapi persoalan.

Mereka sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan serta rasa tanggung jawab yang cukup besar.

Dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan, karakter tersebut membuat pemilik weton Minggu Pahing dianggap mampu memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Kemampuan berpikir jernih juga menjadi keunggulan tersendiri. Ketika orang lain mudah panik menghadapi masalah, mereka dipercaya lebih mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan.

Sikap tersebut dalam ramalan primbon dikaitkan dengan terbukanya peluang dan kemudahan dalam perjalanan rezeki.

Namun, mereka tetap perlu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab terhadap orang lain dan kebutuhan pribadi.

8. Rabu Pon – Strategis Menghadapi Kesulitan dan Memanfaatkan Peluang Rabu Pon menjadi weton terakhir dalam daftar yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan rezeki.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang realistis, tenang, dan tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi situasi sulit.

Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Kemampuan menyusun strategi tersebut dianggap membantu dalam mengelola pekerjaan maupun keuangan.

Dalam ramalan primbon Jawa, Rabu Pon juga dikaitkan dengan datangnya kesempatan finansial yang tidak selalu terduga.

Ketika peluang muncul, mereka dipercaya mampu memanfaatkannya melalui perhitungan yang matang. Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari sikap terlalu keras kepala dan tetap terbuka terhadap masukan dari orang lain.