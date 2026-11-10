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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 11 November 2026 | 01.58 WIB

3 Zodiak yang Banyak Duit di Bulan November 2026, Hoki dan Rezekinya Datang di Akhir Tahun

Zodiak yang diramalkan akan banyak duit di bulan November 2026 saat hoki dan rezekinya datang di akhir tahun. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan akan banyak duit di bulan November 2026 saat hoki dan rezekinya datang di akhir tahun. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun, ada segelintir orang yang diramalkan bisa membuat perbedaan besar dalam diri dan keluarga yang bersangkutan.

Sekalipun keadaan tengah berlangsung penuh ketidakpastian, akan tetapi hidup ke arah yang lebih baik bisa diperoleh.

Keberuntungan sedang berpihak kepada orang-orang ini sehingga pintu rezeki pun terbuka lebar memberikan banyak hal yang penuh berkah.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan banyak duit di bulan November 2026 saat hoki dan rezekinya datang di akhir tahun.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio akan menjalani periode indah dalam waktu dekat ini.

Mereka dimungkinkan membuat perubahan besar dalam hidupnya melalui rezeki yang lebih baik.

Astrolog meyakini, pundi-pundi rupiah dan berbagai macam rezeki lain datang melalui beberapa tempat sekaligus.

Adapun rezeki ini hadir selain karena keberuntungan juga karena mereka senantiasa berbuat baik di mana dan kepada siapa pun sehingga keberkahan pun kembali kepada mereka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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