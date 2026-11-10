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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Tikus Selasa, 10 November 2026: Saatnya Menjaga Kebugaran

Ilustrasi Shio Tikus (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Tikus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Tikus pada Selasa, 10 November 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama ketika kesibukan membuat Anda sulit membagi waktu antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi.

Kemampuan berpikir cepat serta keinginan menyelesaikan banyak tanggung jawab memang dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Namun, kebiasaan terus bergerak tanpa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat justru bisa membuat energi lebih cepat terkuras.

Karena itu, penting bagi Shio Tikus untuk mulai memperhatikan keseimbangan aktivitas, istirahat, dan kesehatan mental agar rutinitas sehari-hari tetap terasa nyaman.

Berikut ramalan kesehatan Shio Tikus pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Mengatur jadwal menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh di tengah aktivitas yang padat.

Jangan memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus, terutama ketika konsentrasi mulai menurun atau tubuh menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Cobalah membagi tanggung jawab menjadi beberapa bagian dengan menentukan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Di sela-sela kegiatan, sisihkan waktu untuk beristirahat sejenak agar pikiran tidak terus-menerus bekerja tanpa jeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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