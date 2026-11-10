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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 18.24 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Babi Selasa, 10 November 2026: Jaga Kebugaran dengan Kebiasaan Sehat

Ilustrasi, shio Babi. Freepik/ freepik. - Image

Ilustrasi, shio Babi. Freepik/ freepik.

JawaPos.com - Kesehatan Shio Babi pada Selasa, 10 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pola hidup yang lebih seimbang.

Kebiasaan menikmati waktu santai memang dapat membantu mengurangi kejenuhan, tetapi kamu tetap membutuhkan aktivitas fisik agar tubuh tidak terlalu lama berada dalam kondisi pasif.

Selain menjaga kebugaran, keteraturan waktu tidur, pemilihan makanan, dan kemampuan mengelola tekanan pikiran juga berperan penting dalam mendukung kondisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan Shio Babi pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Pemilik Shio Babi sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa disadari membuat aktivitas tubuh menjadi terbatas.

Jika sebagian besar waktu dihabiskan untuk bekerja di depan komputer atau duduk dalam waktu lama, usahakan memberikan jeda untuk berdiri dan bergerak.

Kamu bisa berjalan sebentar, melakukan peregangan ringan, atau mengubah posisi tubuh secara berkala agar rutinitas tidak sepenuhnya didominasi aktivitas duduk.

Langkah sederhana tersebut dapat membantu membangun kebiasaan lebih aktif tanpa harus mengubah seluruh jadwal harian.

Waktu istirahat juga perlu diatur dengan lebih konsisten, terutama ketika pekerjaan dan urusan pribadi mulai menyita banyak perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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