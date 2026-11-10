Ramalan Asmara Shio Monyet Selasa, 10 November 2026: Cinta Makin Dekat Berkat Komunikasi Jujur

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Monyet pada Selasa, 10 November 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap komunikasi dan perasaan orang-orang terdekat.

Pemilik shio ini dikenal memiliki selera humor yang baik, mudah bergaul, serta pandai mencairkan suasana ketika berada di tengah orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi daya tarik dalam hubungan asmara, tetapi menjaga kedekatan emosional membutuhkan lebih dari sekadar percakapan menyenangkan.

Monyet perlu belajar memahami kapan harus bercanda dan kapan perlu menunjukkan keseriusan agar pasangan maupun orang yang sedang didekati merasa dihargai.

Berikut ramalan asmara Shio Monyet pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Monyet yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk memperhatikan kembali kebutuhan emosional masing-masing.

Jangan terlalu sering mengalihkan pembicaraan serius dengan lelucon, terutama ketika pasangan sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting.