Punya Aura Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan

weton emas yang punya nasib penuh keberkahan dan kemujuran./Freepik/ stockking
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran masih menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.
Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton mempunyai nilai neptu dan karakter tersendiri. Kombinasi keduanya dipercaya menyimpan gambaran mengenai potensi, kepribadian, serta peluang kehidupan seseorang pada masa mendatang.
Tidak sedikit pula yang menghubungkan weton tertentu dengan kemudahan memperoleh rezeki, kemampuan memimpin, kecerdasan, hingga keharmonisan dalam hubungan sosial.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan istimewa. Masing-masing dipercaya mempunyai karakter positif yang menjadi modal untuk meraih keberhasilan dan kehidupan penuh keberkahan.
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Berikut delapan weton yang dimaksud berdasarkan kepercayaan dan penafsiran tradisi Jawa.
Minggu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, yakni keberanian dalam bertindak sekaligus kesabaran ketika menghadapi persoalan.
Orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan mempunyai pembawaan yang kuat sehingga mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya.
Mereka juga dianggap mempunyai naluri bisnis yang cukup baik. Kemampuan membaca keadaan membuatnya mampu menemukan kesempatan meskipun berada dalam situasi yang tidak mudah.
Sifat suka menolong dan kepedulian terhadap orang lain turut menjadi keunggulan tersendiri. Tidak mengherankan apabila mereka dipercaya memiliki lingkungan pertemanan yang luas.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut menjadikan Minggu Legi sering dikaitkan dengan sosok pemimpin yang berpotensi membawa perubahan positif.
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Jawa Pos
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