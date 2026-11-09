Ramalan Kesehatan Shio Ular Senin, 9 November 2026: Saatnya Menjaga Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi Shio Ular (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Shio Ular pada Senin, 9 November 2026, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika rutinitas awal pekan mulai kembali padat.
Berbagai urusan pekerjaan dan tanggung jawab pribadi mungkin membuat Anda harus membagi perhatian ke banyak hal sekaligus.
Kondisi tersebut berisiko membuat kebutuhan tubuh terabaikan, terutama ketika Anda terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan hingga lupa beristirahat.
Karena itu, Shio Ular perlu mengatur aktivitas dengan lebih bijaksana agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga.
Salah satu hal yang perlu dikendalikan adalah kebiasaan memikirkan terlalu banyak persoalan dalam waktu bersamaan.
Sifat yang cenderung analitis dapat membuat Anda terus mencari jawaban ketika menghadapi masalah pekerjaan, keuangan, maupun urusan pribadi.
Namun, memberikan terlalu banyak ruang bagi pikiran untuk memikirkan berbagai kemungkinan justru bisa membuat Anda merasa semakin terbebani.
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Jawa Pos
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