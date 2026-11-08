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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 02.14 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com – Zodiak Gemini dikenal cerdas, lincah, dan mudah beradaptasi, tetapi pekan baru selalu membawa tantangan yang berbeda.

Minggu ini, kamu perlu lebih cermat membaca situasi agar setiap langkah terasa ringan dan benar-benar terarah.

Ramalan untuk periode 8 November 2026 ini mencakup keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan urusan hati.

Awal pekan mungkin terasa agak berat, tetapi pertengahan pekan memberi ruang untuk menata ulang banyak hal.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Gemini Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Pengeluaran kamu berpotensi melonjak di awal pekan, sehingga pencatatan belanja harian menjadi hal yang sangat penting.

Biaya tersembunyi atau tagihan yang terlupakan bisa muncul setelah hari Senin, jadi mulailah waspada sejak sekarang.

Rabu dan Kamis menjadi waktu paling tepat untuk meninjau anggaran sekaligus menyusun rencana tabungan yang realistis.

Manfaatkan dua hari tersebut untuk memeriksa pos pemasukan serta mencari pengeluaran yang sebenarnya masih bisa dikurangi.

Editor: Hanny Suwindari
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