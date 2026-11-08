Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 8 November 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Senin, 9 November 2026: Relasi Menguat, Beban Pekerjaan Bertambah

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries perlu mempersiapkan diri menghadapi hari yang cukup padat karena sejumlah urusan keluarga, hubungan pribadi, dan pekerjaan berpotensi membutuhkan perhatian secara bersamaan.

Besok, kondisi orang terdekat mungkin menjadi salah satu hal yang cukup mengusik pikiran, terutama jika ada anggota keluarga lanjut usia yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan.

Aries sebaiknya tidak menunda urusan penting tersebut dan berusaha memberikan dukungan sesuai kemampuan.

Di tengah kesibukan itu, hubungan dengan orang-orang baru juga berpotensi membawa manfaat, khususnya dalam urusan keuangan maupun pekerjaan.

Pertemuan dan komunikasi yang terjalin dapat membuka kesempatan untuk memperoleh informasi, bantuan, atau sudut pandang yang sebelumnya belum terpikirkan.

Dalam kehidupan asmara, seseorang mungkin mulai menunjukkan perasaan yang selama ini disimpan.

Perubahan sikap atau perhatian yang diberikan bisa menjadi tanda adanya ketertarikan, tetapi Aries tetap perlu memahami maksud orang tersebut sebelum mengambil kesimpulan.

Sementara itu, tanggung jawab pekerjaan berpotensi meningkat sehingga pengaturan waktu menjadi hal yang sangat penting.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin, 9 November 2026: Hubungan Hangat, Keuangan Lebih Cermat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin, 9 November 2026: Hubungan Hangat, Keuangan Lebih Cermat

Minggu, 8 November 2026 | 23.33 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Senin, 9 November 2026: Peluang Finansial, Relasi Makin Luas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Senin, 9 November 2026: Peluang Finansial, Relasi Makin Luas

Minggu, 8 November 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 9 November 2026: Penghasilan Bertambah, Tanggung Jawab Keluarga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 9 November 2026: Penghasilan Bertambah, Tanggung Jawab Keluarga

Minggu, 8 November 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore