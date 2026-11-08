Ramalan Zodiak Capricorn 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini merupakan transit yang menguntungkan bagi zodiak Capricorn. Jika ingin melakukan perubahan pada rumah, sekarang adalah waktunya. Jika mengalami masalah di rumah, kemungkinan hal tersebut akan teratasi hari ini.

Terimalah bantuan dari keluarga dan teman. Namun, waspadalah terhadap mereka yang mungkin tidak memperhatikan kepentingan terbaikmu. Hindari terlibat dalam segala jenis keadaan yang tidak diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 8 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Bersiaplah karena zodiak Capricorn akan menjalani kencan dengan seseorang hari ini. Terkait karir, bicarakan kegelisahanmu dengan bagian sumber daya manusia atau atasan untuk mencari solusinya.



Sementara itu, kurangi makanan yang tidak sehat dan tinggi kolesterol untuk fokus membangun kesehatan yang baik. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah Capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.

Cinta Capricorn

Jika lajang, kemungkinan besar Capricorn akan menjalani kencan dengan seseorang. Seseorang ini mungkin baru saja Capricorn temui atau merupakan teman lama. Apa pun itu, Capricorn akan berbagi banyak detail pribadi hingga menjadi dekat dengannya.