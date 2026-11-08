Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 8 November 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius harus berhati-hati dalam mempercayai siapa pun hari ini. Sagitarius memiliki kebiasaan mudah mempercayai siapa pun secara membabi buta, namun hal itu dapat membuat Sagitarius mendapat masalah kapan saja.



Bahkan ketika merasa yakin bahwa seseorang tulus dan dapat dipercaya, pikirkan dua kali sebelum membiarkan mereka sepenuhnya mengendalikan hidupmu. Selalu dengarkan intuisimu saat membuat keputusan.

Jangan biarkan orang lain menentukan apa yang benar untukmu. Sagitarius harus bertanggung jawab atas hidup sendiri dan tidak membiarkan orang lain memilih apa yang menurut mereka benar.

Tampaknya, hari ini merupakan transit yang menguntungkan bagi zodiak Capricorn. Jika ingin melakukan perubahan pada rumah, sekarang adalah waktunya. Jika mengalami masalah di rumah, kemungkinan hal tersebut akan teratasi hari ini.

Terimalah bantuan dari keluarga dan teman. Namun, waspadalah terhadap mereka yang mungkin tidak memperhatikan kepentingan terbaikmu. Hindari terlibat dalam segala jenis keadaan yang tidak diinginkan.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius akan beruntung jika mencari seseorang yang menarik untuk dijadikan pasangan melalui media sosial. Terkait karir, bicaralah dengan konselor karir jika bertanya-tanya mengenai pilihan karir lain.

