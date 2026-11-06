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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 21.22 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Anjing Jumat, 6 November 2026: Istirahat Cukup Membantu Menjaga Kebugaran

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Anjing pada Jumat, 6 November 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab, aktivitas harian, dan kebutuhan pribadi.

Karakter yang dikenal setia serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi terkadang membuat pemilik shio ini terlalu sibuk mengurus pekerjaan dan membantu orang-orang terdekat.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat mengurangi waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.

Karena itu, Shio Anjing perlu mulai memahami bahwa menjaga kesehatan diri sendiri sama pentingnya dengan memenuhi tanggung jawab kepada orang lain.

Berikut ramalan kesehatan Shio Anjing pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Shio Anjing adalah kemampuan mengatur aktivitas agar tidak terlalu membebani tubuh.

Keinginan menyelesaikan seluruh pekerjaan memang dapat mendorong produktivitas, tetapi jangan sampai membuat waktu istirahat terus dikorbankan.

Cobalah menyusun jadwal berdasarkan tingkat kepentingan agar setiap tugas dapat diselesaikan secara lebih terarah.

Editor: Novia Tri Astuti
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