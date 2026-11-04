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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 4 November 2026 | 19.58 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 5 November 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keuntungan finansial muncul dari sumber yang tak terduga dan keberuntungan datang saat Leo paling tidak mengharapkannya.

Sementara bagi Libra, waspadai rezeki nomplok atau pembayaran yang tertunggak yang membawa kemudahan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 5 November 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Perhatian tertuju pada Anda, baik Anda mencari kasih sayang atau memperbarui ikatan lama.

Di tempat kerja, kreativitas memukau rekan kerja dan membedakan Anda.

Keuntungan finansial muncul dari sumber yang tak terduga dan keberuntungan datang saat Anda paling tidak mengharapkannya.

Luangkan waktu untuk gerakan yang menyenangkan seperti menari, olahraga, atau aktivitas gembira lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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