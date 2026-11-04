Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 4 November 2026 | 13.27 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Rabu, 4 November 2026: Cermat Mengatur Anggaran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Virgo besok membutuhkan perencanaan yang matang agar berbagai kebutuhan dapat terpenuhi tanpa membuat kondisi anggaran menjadi terbebani.

Kamu mungkin sedang mempertimbangkan beberapa pembelian atau memiliki keinginan untuk memperbarui barang-barang pribadi yang sudah lama digunakan.

Namun, sebelum mengeluarkan uang, pastikan keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Berikut ramalan keuangan zodiak Virgo pada Rabu, 4 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya lebih teliti ketika hendak membeli barang dengan harga cukup tinggi, terutama perangkat elektronik, telepon seluler, maupun perlengkapan pribadi lainnya.

Jangan langsung tertarik pada tampilan menarik atau banyaknya fitur yang ditawarkan sebuah produk.

Periksa kualitas, bandingkan harga dari beberapa penjual, dan pastikan barang tersebut memiliki manfaat yang sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Kamu juga perlu memperhitungkan biaya tambahan seperti perawatan, garansi, aksesori, maupun kebutuhan lain yang mungkin muncul setelah pembelian.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Rabu, 4 November 2026 | 14.12 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Rabu, 4 November 2026 | 14.09 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis 5 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Rabu, 4 November 2026 | 14.06 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore