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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 22.21 WIB

Ramalan Shio Kuda Besok, Senin 2 November 2026: Awal Baru Membawa Peluang Besar

Ilustrasi Shio Kuda (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Kuda (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Ramalan shio Kuda besok, Senin 2 November 2026, membawa pesan tentang keberanian memulai sesuatu yang baru, memperluas pergaulan, dan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Pemilik shio Kuda dikenal memiliki karakter mandiri, energik, pekerja keras, serta menyukai kebebasan dalam menentukan arah hidup.

Sifat optimistis dan kemampuan beradaptasi dapat menjadi modal penting ketika menghadapi perubahan dalam kehidupan asmara, keuangan, karier, maupun kesehatan.

Memasuki Senin, 2 November 2026, shio Kuda diperkirakan memiliki dorongan untuk bergerak lebih aktif dan mengejar sejumlah target yang selama ini tertunda.

Ada peluang untuk memperluas hubungan sosial, menemukan pengalaman baru, hingga membuka jalan menuju perkembangan karier.

Namun, semangat yang besar tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan matang agar keputusan yang diambil tidak berujung pada tindakan terburu-buru.

Dilansir dari Astrology.com, tahun 2026 merupakan tahun Kuda Api sekaligus awal siklus 12 tahunan baru bagi shio Kuda.

Periode ini digambarkan membawa kesempatan untuk memulai perjalanan berbeda, bertemu orang-orang baru, serta menanam fondasi bagi perkembangan jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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