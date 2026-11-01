Ramalan Zodiak Sagitarius & Capricorn 1 November 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin akan menghabiskan malam dengan berdoa dan bermeditasi. Hal ini akan membantu sagitarius terhubung dengan batin. Berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri.
Untuk memahami dimana dan mengapa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan dan bagaimana cara memperbaikinya, sagitarius perlu melakukan introspeksi diri. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk melepaskan diri dari rutinitas harian dan menata kondisi batin.
Beberapa kesulitan akan menguji zodiak capricorn hari ini. Namun, capricorn akan melewati semua ujian hidup dengan gemilang dan keluar sebagai pemenang dalam situasi sulit yang dihadirkan kehidupan.
Ketahanan dan keberanian akan membantu capricorn melewati masa-masa ini. Capricorn benar-benar pantas mendapatkan pujian untuk hal ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 1 November 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Hubungan asmara yang baru saja dijalin, akan menambah bumbu dalam hidup zodiak sagitarius. Terkait karir, jangan sampai atasan memberikan posisi yang sagitarius dambakan kepada rekan kerja.
Sementara itu, lakukan beberapa tindakan pencegahan agar tidak berisiko mengalami cedera. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.
Cinta Sagitarius
Hubungan romantis yang baru terjalin, akan menambah bumbu dalam hidup sagitarius. Hal ini akan membuat sagitarius tetap dalam suasana hati yang bahagia.
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Jawa Pos
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