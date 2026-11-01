Ramalan Zodiak Leo 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ketidakpastian tentang hal-hal spiritual dan keraguan tentang wawasan, mungkin membuat zodiak leo merasa sedih hari ini. Jangan mencoba memaksakan solusi apa pun yang tidak akan berhasil.

Hari ini bukan hari yang baik untuk bepergian, karena perjalanan dapat menimbulkan masalah. Tunda dulu merencanakan atau memulai liburan. Tetaplah di rumah dan urus hal-hal praktis agar leo merasa tenang di malam hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 1 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menikmati romansa yang penuh semangat dengan merencanakan pertemuan bersama pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena transfer departemen, kenaikan gaji, promosi, atau cuti akan terwujud.

Sementara itu, berhati-hatilah karena leo rentan cedera saat menangani api atau peralatan listrik. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo

Ada indikasi bahwa leo akan menikmati romansa yang penuh semangat. Oleh karena itu, leo harus merencanakan pertemuan yang menyenangkan dengan pasangan. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan dan saling mengembangkan pemahaman yang baik.

Karir Leo