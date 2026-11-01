Ramalan Zodiak Aries 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries sebaiknya memeriksa rumah untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Ada indikasi bahwa mungkin ada hal kecil yang perlu diperbaiki.

Selain itu, ketegangan mungkin meningkat dan pertengkaran bisa terjadi dengan keluarga. Jangan buang waktu untuk menengahi, karena mereka harus menyelesaikannya sendiri. Ini adalah hari yang tepat untuk belajar karena pikiran aries sedang tajam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 1 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu berhati-hati karena masalah mungkin muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu dan berikan kesan yang baik demi mengesankan atasan.

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari cedera karena aries sedang rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Hari ini, masalah mungkin muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Aries mungkin tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan.

Karir Aries