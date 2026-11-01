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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.21 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin merasa stres dan terombang-ambing ke berbagai arah dalam kehidupan. Cobalah untuk memprioritaskan tugas-tugas dan mengalihkan fokus kesana agar aries tidak melewatkan apa pun. 

Beberapa pengakuan dan apresiasi mungkin akan aries dapatkan. Melakukan diskusi tentang bimbingan karir dengan atasan mungkin terbukti bermanfaat. Cobalah mencapai keseimbangan yang baik antara kehidupan pribadi dan profesional.

Kepribadian zodiak taurus yang menyenangkan, mungkin akan memenangkan hati banyak pengagum hari ini. Tidak ada yang salah dengan semua yang taurus lakukan, sehingga taurus akan unggul dalam semua hal yang dikerjakan hari ini. 

Taurus sangat populer karena kualitas artikulasi dan komunikasi yang baik. Teruslah bergerak maju tanpa membiarkan kesombongan atau ego menyabotase segalanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 1 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu berhati-hati karena masalah mungkin muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Terkait karir, kerahkan semua kemampuanmu dan berikan kesan yang baik demi mengesankan atasan. 

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari cedera karena aries sedang rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Hari ini, masalah mungkin muncul dengan pasangan karena hal-hal kecil. Aries mungkin tidak dapat memenuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga menimbulkan gesekan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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