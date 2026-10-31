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Penulis: Rabbany Wanadriani
Minggu, 1 November 2026 | 04.07 WIB

Ramalan Zodiak & Pesan Semesta Besok Minggu 1 November 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Capricorn, anggaran menjadi stabil dengan pandangan yang realistis, pangkas apa yang tidak lagi diperlukan.

Sementara keuntungan finansial Aquarius mungkin muncul, tetapi tahan diri untuk tidak boros.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Minggu 1 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Suasana penuh petualangan menginspirasi spontanitas romantis, cobalah sesuatu yang menyenangkan bersama pasangan Anda.

Proyek-proyek di tempat kerja berjalan lebih cepat, terutama dengan pemikiran yang berani dan kerja tim.

Pertimbangkan untuk meninjau kembali rencana keuangan, percakapan yang jujur akan menghasilkan solusi.

Terhubung kembali dengan alam untuk mengisi ulang energi dan meningkatkan suasana hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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