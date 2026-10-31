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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Minggu, 1 November 2026 | 03.08 WIB

Banjir Keberuntungan Besar! Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki Melimpah

Zodiak yang diramalkan punya keberuntungan (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan punya keberuntungan (dok: pexels)

JawaPos.com - Pancaran energi positif dari alam semesta kerap mendatangkan kejutan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan harian.

Ketika fokus, ketangguhan, dan kerja keras berpadu dengan momentum pancaran aura yang cerah, keberuntungan besar dapat hadir secara tiba-tiba untuk membuka jalan menuju kesuksesan.

Menurut ulasan prediksi astrologi dari kanal YouTube Ki Truno Pamungkas, minggu ini menjadi fase yang sangat istimewa.

Berdasarkan pembacaan energi dan potensi yang memancar kuat, beliau menyampaikan bahwa rezeki melimpah dan keberuntungan besar resmi menyapa enam zodiak terpilih.

Berikut enam zodiak yang diprediksi akan dibanjiri keberuntungan besar sepanjang minggu ini.

1.      Sagitarius

Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang sangat optimis, jujur, lugas, dan memiliki mimpi-mimpi besar.

Sosoknya yang independen, bertekad kuat, berani mengambil risiko, serta didukung oleh fokus yang tajam menjadikan jiwa petualangnya kaya akan pembuktian diri.

Minggu ini, energi Sagitarius memancar kuat, membuka keran keberuntungan besar yang siap mereka terima.

2.      Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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