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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 30 Oktober 2026: Jaga Energi dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kesibukan yang cukup padat bisa membuat Aquarius kurang memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Keinginan menyelesaikan berbagai tanggung jawab memang baik, tetapi kesehatan tetap perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 30 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Secara umum, Aquarius disarankan untuk lebih disiplin menjaga kebiasaan yang mendukung kebugaran tubuh.

Jangan sampai pekerjaan membuat kamu mengabaikan waktu makan, kebutuhan cairan, maupun kesempatan untuk beristirahat.

Ketiga hal tersebut memiliki peran penting dalam membantu tubuh mempertahankan energi sepanjang hari.

Mulailah dengan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Pilih makanan bergizi dengan kandungan nutrisi yang beragam agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi secara lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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