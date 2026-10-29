Ramalan Zodiak Gemini 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini seharusnya tidak terlalu menganalisis tindakan diri sendiri. Jika terus mengurai setiap aspek, gemini akan berakhir tanpa hasil. Prinsip ini juga berlaku untuk emosimu.

Pastikan tidak mencoba untuk memahami secara rasional setiap perasaan yang datang. Perasaan ada untuk gemini alami. Biarkan perasaan itu mengalir melalui hatimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hati zodiak gemini akan dipenuhi dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan saat ini. Terkait karir, gemini harus bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dengan menyelesaikan tanggung jawab baru.

Sementara itu, jangan mengonsumsi makanan cepat saji atau minum soda saat mengalami gangguan perut. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Segalanya berjalan baik dengan pasangan, sehingga hubungan gemini penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa. Nikmati kehangatan cinta ini, dan penuhi hati dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan saat ini. Katakan pada pasangan betapa berartinya dia untukmu.

Karir Gemini