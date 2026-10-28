Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 29 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Keputusan keuangan akan berhasil jika Taurus fokus pada jangka panjang daripada kemenangan instan.
Sedangkan keuangan Gemini akan membaik dengan penilaian jujur antara keinginan dan kebutuhan.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Hari Anda dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa, Anda siap mengejar tujuan yang dulunya terasa di luar jangkauan.
Dalam karier, langkah berani akan membuahkan hasil jika Anda mempercayai visi.
Keuangan menuntut pilihan yang berani tetapi hindari risiko yang tidak dapat Anda ukur.
Ingatlah untuk menyeimbangkan energi Anda, jalan cepat mengembalikan kejernihan pikiran.
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