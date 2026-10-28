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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 28 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Rabu, 28 Oktober 2026, dapat dijaga dengan membangun rutinitas yang lebih teratur dan memberikan perhatian pada kebutuhan tubuh di tengah kesibukan.

Keinginan untuk tetap aktif dan menyelesaikan berbagai rencana perlu diimbangi dengan kebiasaan sehat agar energi tidak cepat terkuras sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya mulai meninjau kembali pola makan, terutama jika jadwal pekerjaan belakangan membuat waktu makan menjadi tidak menentu.

Pilih makanan yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan protein, sayuran, buah-buahan, serta sumber energi yang sesuai dengan aktivitas harian.

Kebiasaan mengonsumsi camilan secara berlebihan saat pekerjaan menumpuk juga perlu dikendalikan, khususnya apabila membuatmu sering melewatkan makanan utama.

Selain itu, perhatikan pilihan minuman sehari-hari dengan membatasi minuman tinggi gula dan membiasakan diri memenuhi kebutuhan cairan melalui air putih.

Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membangun pola hidup yang lebih teratur tanpa harus mengubah seluruh kebiasaan sekaligus.

Editor: Novia Tri Astuti
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