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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 28 Oktober 2026: Bahas Masa Depan dengan Hati Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026, berpotensi diwarnai pembicaraan yang lebih serius mengenai arah hubungan dan harapan untuk menjalani masa depan bersama.

Bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, percakapan tentang pernikahan, keluarga, tempat tinggal, hingga pembagian tanggung jawab dapat menjadi kesempatan untuk memahami keinginan masing-masing secara lebih mendalam.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 28 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pasangan mulai membuka pembicaraan mengenai rencana jangka panjang, cobalah mendengarkan dengan pikiran terbuka tanpa merasa harus segera memberikan keputusan untuk setiap persoalan.

Kamu boleh mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah, tetapi pastikan pasangan tetap merasa dilibatkan dalam proses tersebut.

Capricorn dikenal menyukai kepastian dan cenderung berhati-hati ketika menghadapi keputusan besar, termasuk yang berkaitan dengan hubungan asmara.

Sikap penuh pertimbangan ini dapat membantu menciptakan fondasi hubungan yang lebih kokoh, selama kamu tidak terlalu terpaku pada perhitungan hingga melupakan kebutuhan emosional pasangan.

Hubungan bukan hanya tentang memastikan kesiapan finansial atau menyusun rencana yang terperinci, melainkan juga mengenai kesediaan untuk saling mendengarkan dan memahami perasaan satu sama lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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