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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Ramalan Zodiak Aries Rabu, 28 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan komitmen jangka panjang.

Pengaruh Bulan di Taurus mendorong Aries untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara matang sebelum melakukan perubahan besar.

Dalam hubungan asmara, suasana hangat dapat tercipta melalui percakapan ringan dan waktu berkualitas bersama pasangan.

Sementara itu, kondisi keuangan berpeluang membaik, meskipun pengeluaran tak terduga tetap perlu diantisipasi. Di tengah kesibukan pekerjaan, jangan lupa memperhatikan kondisi tubuh dan menyediakan waktu untuk beristirahat.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Aries, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aries

Kehidupan asmara Aries berpotensi terasa lebih menyenangkan berkat pengaruh Merkurius. Hal-hal sederhana, seperti bercanda, tertawa bersama, atau berbincang santai dengan pasangan, dapat menciptakan suasana romantis sekaligus mempererat hubungan.

Tidak selalu diperlukan kejutan besar untuk menjaga keharmonisan, sebab perhatian kecil juga bisa memberikan kebahagiaan.

Bagi Aries yang masih lajang, pertemuan dengan seseorang yang menarik mungkin menumbuhkan ketertarikan sejak awal.

Meski demikian, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan hanya berdasarkan kesan pertama. Berikan waktu untuk mengenal karakter dan memahami perasaan masing-masing sebelum melangkah lebih jauh.

Ramalan Keuangan Aries

Kabar baik mungkin datang dari kondisi keuangan Aries yang belakangan terasa membebani pikiran. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan atau keuntungan melalui pekerjaan yang dijalani.

Perkembangan ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan mempersiapkan kebutuhan mendatang.

Namun, pengaruh Jupiter mengingatkan Aries agar tetap waspada terhadap pengeluaran tak terduga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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