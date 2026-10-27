Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Rabu Pon, 28 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Rabu Pon, 28 Oktober 2026, menghadirkan pembahasan menarik mengenai rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan berdasarkan tradisi penanggalan Jawa. 

Weton Rabu Pon memiliki neptu 14, yang berasal dari penjumlahan nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7. 

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perpaduan hari dan pasaran tersebut digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional untuk memahami watak dan kecenderungan kehidupan.

Rabu Pon kerap dikaitkan dengan karakter yang teguh, percaya diri, serta memiliki kemauan kuat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, gambaran tersebut dapat dijadikan bahan refleksi untuk membangun kedisiplinan, menjaga hubungan sosial, dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan lebih matang. 

Meski demikian, penafsiran karakter weton dapat berbeda menurut sumber dan tradisi yang digunakan.

Dilansir dari Primbon.com, berikut ulasan ramalan Primbon Jawa yang akan membahas gambaran rezeki, perjalanan karier, hubungan asmara, dan keberuntungan pada Rabu Pon, 28 Oktober 2026. 

Perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 26 Oktober 2026: Tingkatkan Ketelitian dan Fokus Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 26 Oktober 2026: Tingkatkan Ketelitian dan Fokus Kerja

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.30 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Evaluasi Arah dan Peluang Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Evaluasi Arah dan Peluang Kerja

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.08 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Konsistensi dan Bangun Reputasi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Konsistensi dan Bangun Reputasi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore