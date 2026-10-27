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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.32 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Rasa tanggung jawab terhadap orang lain, mungkin membuat zodiak virgo memikul tanggung jawab yang lebih besar. Upaya tulus untuk orang-orang yang disayangi, kemungkinan akan membuahkan hasil yang diinginkan. 

Hal ini tidak hanya akan membuat virgo sendiri bahagia, tetapi juga akan menyenangkan orang lain. Virgo akan merasa dihargai, yang dampaknya akan meningkatkan kekuatan di dalam diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus tetap berpijak pada kenyataan meskipun merasa senang saat memikirkan pasangan. Mengenai karir, luangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihan pekerjaan yang datang hari ini.

Sementara itu, jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari saat virgo mengalami masalah kulit berminyak. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.

Cinta Virgo

Virgo akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan dan membiarkan pikiran melayang untuk memimpikannya. Virgo akan merasakan cinta yang sangat kuat dan tidak ingin momen ini berakhir. 

Tidak apa-apa membiarkan diri sendiri terbawa suasana seperti ini, tetapi pastikan untuk tetap berpijak kuat pada kenyataan.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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