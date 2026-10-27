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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Upaya teliti dan tulus zodiak leo, mungkin menyebabkan peningkatan pendapatan baru-baru ini. Hari ini, leo mungkin berpikir untuk menata ulang anggaran. 

Sementara orang lain mengabaikan kehati-hatian pada saat seperti ini, leo mungkin menuju arah yang berlawanan. Berhati-hatilah dan bersikap realistis, tetapi jangan terlalu hemat. Leo telah bekerja keras untuk mencapai posisi sekarang, sehingga pantas mendapatkan penghargaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan dan petunjuk mengenai informasi  pekerjaan.

Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat jika kulit terasa sangat berminyak dan iritasi. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo

Leo dan pasangan merasa ingin saling mengenal lebih dalam. Leo merasa ingin berbagi hasil dari introspeksi diri yang dilakukan kepada pasangan. Manfaatkan waktu ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Komunikasi ini akan membawa harmoni ke dalam hubungan.

Karir Leo

Jika menganggur dan sedang mencari pekerjaan, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan yang sangat bermanfaat. Mereka akan membawa beberapa petunjuk yang mengarahkan pada pekerjaan yang baik. Jangan takut untuk menerima bantuan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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