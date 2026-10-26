Ramalan Shio Ayam Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Ayam memasuki pekan baru dengan energi yang cenderung tenang, tertata, dan lebih banyak mengandalkan pertimbangan.

Ramalan Minggu ini menyoroti empat bidang utama kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan urusan percintaan kamu.

Periode 26 Oktober hingga 1 November cocok dipakai untuk memperlambat langkah dan menata ulang prioritas pribadi.

Sifat teliti dan pengamat yang kuat menjadi modal untuk membaca situasi sebelum mengambil keputusan apa pun.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Pilihan yang konservatif paling sesuai dengan suasana pekan ini, jadi hindari langkah finansial yang terlalu berani.

Tentukan satu tujuan keuangan, lalu jadikan angka 1 sebagai pengingat agar perhatianmu tidak terpecah ke mana-mana.

Catat semua pemasukan dan pengeluaran dalam buku catatan berwarna emas supaya kemajuanmu terlihat jelas setiap hari.