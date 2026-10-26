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Leni Setya Wati
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Shio Anjing 26 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

Ilustrasi Shio Anjing (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Shio Anjing disarankan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi rencana pribadi sekaligus memikirkan langkah yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Kesuksesan tidak selalu datang secara instan, sehingga konsistensi dan ketekunan tetap perlu diutamakan.

Dalam urusan asmara, keterbukaan terhadap peluang baru dapat membawa pengalaman menarik.

Bagi Anda yang masih lajang, cobalah memperluas pergaulan dan mengenal orang lain tanpa harus memasang terlalu banyak ekspektasi.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan dapat memperkuat hubungan melalui komunikasi jujur dan perhatian yang ditunjukkan lewat tindakan sederhana.

Berikut untuk ramalan Shio Anjing hari ini selengkapnya seperti dilansir dari laman AsiaOne.

Angka keberuntungan Shio Anjing hari ini adalah 3, 6, dan 9, sedangkan huruf keberuntungannya Y dan C.

Ramalan Kekayaan Shio Anjing

Editor: Hanny Suwindari
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