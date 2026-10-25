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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Minggu, 25 Oktober 2026: Redam Emosi, Jaga Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan asmara Scorpio pada Minggu, 25 Oktober 2026, membutuhkan kesabaran agar perasaan yang kuat tidak membuat hubungan menjadi lebih rumit dari yang seharusnya.

Ketika emosi sedang meningkat, Scorpio sebaiknya memberi waktu bagi diri sendiri untuk memahami keadaan sebelum merespons sesuatu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, rasa cemburu atau munculnya kecurigaan perlu disikapi dengan kepala dingin, terutama jika belum terdapat bukti yang jelas mengenai hal yang dikhawatirkan.

Jangan sampai prasangka membuat kamu langsung menilai pasangan secara negatif atau melontarkan tuduhan yang justru melukai perasaan satu sama lain.

Sebelum mengambil kesimpulan, cobalah melihat persoalan dari berbagai sisi dan pahami situasi yang sebenarnya terjadi.

Masalah kecil bisa berubah menjadi pertengkaran berkepanjangan ketika dibicarakan dalam keadaan marah atau dengan nada yang menyudutkan.

Karena itu, Scorpio perlu belajar mengatur respons emosional agar pembicaraan tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat perbedaan pandangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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