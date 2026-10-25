Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Karier Cemerlang dan Keuangan Stabil

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn minggu ini, 25–31 Oktober 2026, membawa sejumlah peluang positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan berpikir dan kecerdasan yang dimiliki dapat membantu Capricorn mencapai hasil yang memuaskan, terutama dalam urusan pekerjaan. Namun, keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri.

Selain karier, kehidupan keluarga dan kondisi keuangan Capricorn juga berpeluang berjalan baik sepanjang pekan ini.

Hubungan dengan orang-orang terdekat dapat memberikan kebahagiaan, sedangkan kondisi finansial berpotensi tetap stabil. Meski demikian, Capricorn tetap perlu menjaga pikiran agar tidak terbebani oleh kekhawatiran yang berlebihan.

Inilah ramalan mingguan zodiak Capricorn 25-31 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Capricorn berpeluang memperoleh perkembangan yang menggembirakan selama 25–31 Oktober 2026. Kecerdasan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.

Peluang mendapatkan keuntungan atau hasil yang memuaskan juga terbuka sehingga dapat meningkatkan semangat dalam bekerja.

Meski demikian, Capricorn sebaiknya tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang sudah diraih.

Gunakan pekan ini untuk meningkatkan keterampilan, mempelajari hal baru, dan memperbaiki kekurangan. Usaha mengembangkan diri dapat menjadi langkah penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik pada masa mendatang.

2. Cinta

Kehidupan cinta Capricorn diperkirakan terasa menyenangkan. Suasana keluarga berpotensi lebih harmonis sehingga Capricorn dapat menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Sikap ramah dan perhatian yang diberikan juga dapat membuat orang lain merasa nyaman.