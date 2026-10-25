Ramalan Shio Tikus Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Tikus punya ramalan yang cukup menenangkan untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026.

Secara umum, hari tersebut mengajak pemilik shio ini untuk bergerak pelan namun penuh perhitungan.

Peruntungan berada di angka 71 persen, sehingga langkah kecil lebih dianjurkan dibanding keputusan besar.

Angka keberuntungan satu dan warna emas turut menjadi penanda penting yang menemani aktivitasmu.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang di hari itu menuntut sikap waspada dan tidak mudah tergoda membeli barang yang mahal.

Lebih baik tinjau kembali anggaran bulananmu dan simpan semua struk belanja dengan rapi agar semuanya jelas.

Dengan begitu, kondisi keuanganmu terlihat lebih terang sehingga setiap keputusan berikutnya dapat diambil dengan lebih tenang.